Це туристичне місто забороняє своїм відвідувачам "примостити зад": тут можуть оштрафувати за сидіння

Тут навіть сісти не можна

Подорожі – це чудова можливість відкрити для себе нові культури та місця. Ми розповідали, як правильно пити еспресо в Італії. Однак, щоб уникнути неприємних сюрпризів у вигляді штрафів, варто знати про деякі особливі правила, які діють у популярних туристичних містах.

Венеція, з її романтичними каналами та історичною архітектурою, є одним з найпопулярніших туристичних напрямків. Однак, краса цього міста має свою ціну. Щоб зберегти його унікальну атмосферу та вберегти від руйнування, місцева влада ввела ряд обмежень для туристів. Про найцікавіші з них розповідаємо разом із traveloffpath.com.

Одним з найвідоміших правил є заборона сидіти на площі Сан-Марко та мосту Ріальто. Це пов’язано з великою кількістю туристів, які відвідують ці місця, та необхідністю зберегти їхню історичну цінність.

Крім того, у Венеції заборонено ще чимало інших речей. За порушення цих правил передбачені значні штрафи, які можуть сягати кількох сотень євро. Не можна:

Ходити топлес

Годувати голубів

Кататися на велосипеді

Купатися в каналах

Викидати сміття

Їсти та пити в громадських місцях

Подібні правила діють і в інших італійських містах. Наприклад, у Флоренції заборонено їсти в громадських місцях у певний час, а у Римі – купатися в фонтанах. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі в грузинських ресторанах.