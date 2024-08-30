Задело даже Россию: Японию охватил мощный тайфун, есть погибшие (фото)

Города превратились в реки, а улицы в кучи мусора

В четверг, 29 августа, на Кюсю сошел мощный тайфун "Шаньшань", повлекший за собой масштабные разрушения и угрожая безопасности миллионов японцев. Стихия принесла с собой проливные дожди и шквальный ветер, скорость которого достигала 180 км/ч. Власти Японии объявили предупреждение о наводнениях и оползнях на значительной территории страны. Тайфун привел к остановке транспортного сообщения и прекращению работы многих предприятий.

Последствия стихии оказались трагическими. По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере три человека погибли, а 78 получили ранения. Около 125 тысяч домохозяйств в семи префектурах на Кюсю остались без электроснабжения. Власти выдали предупреждение о возможной эвакуации для более 4 миллионов человек. Об этом сообщает издание Reuters.

Тайфун оказал существенное влияние на повседневную жизнь японцев. В городе Фукуока улицы опустели, магазины закрылись. Местная жительница Кокоро Осоегава рассказала о трудностях с передвижением: "Из-за тайфуна нет поездов. Я никогда раньше не сталкивалась с тем, чтобы все поезда останавливались".

Стихия привела к масштабным перебоям в работе транспорта и индустрии. Крупнейшие автопроизводители страны – Toyota, Nissan и Honda – приостановили производство на своих заводах. Также приостановили работу полупроводниковые компании Renesas и Tokyo Electron и электронный гигант Sony. Сотни внутренних и международных авиарейсов были отменены, приостановлено движение скоростных поездов между Токио и Нагоей.

Метеорологи прогнозируют, что тайфун "Шаньшань" будет двигаться к северо-востоку и будет приближаться к центральным и восточным регионам Японии, включая Токио, ближе к выходным. Власти призывают население быть готовым к эвакуации и соблюдать все рекомендации по безопасности.

Последствия стихии ощутили и в России. По сообщению РИА Новости, у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района.

Следует отметить, что землетрясения часто возникают как следствие тайфунов. Это связано с изменением атмосферного давления и движением больших масс воды, что может привести к смещениям тектонических плит.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что дожди принесли киевлянам новые проблемы. Один из столичных торговых центров затопило.