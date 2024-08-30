Зачепило навіть Росію: Японію охопив потужний тайфун, є загиблі (фото)

Міста перетворились на річки, а вулиці — на купи сміття

У четвер, 29 серпня, на Кюсю зійшов потужний тайфун "Шаньшань", спричинивши масштабні руйнування та загрожуючи безпеці мільйонів японців. Стихія принесла із собою проливні дощі та шквальний вітер, швидкість якого сягала 180 км/год. Влада Японії оголосила попередження про повені та зсуви ґрунту на значній території країни. Тайфун призвів до зупинки транспортного сполучення та припинення роботи багатьох підприємств.

Наслідки стихії виявилися трагічними. За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, щонайменше троє людей загинули, а 78 отримали поранення. Близько 125 000 домогосподарств у семи префектурах на Кюсю залишилися без електропостачання. Влада видала попередження про можливу евакуацію для понад 4 мільйонів людей. Про це повідомляє видання Reuters.

Тайфун суттєво вплинув на повсякденне життя японців. У місті Фукуока вулиці спорожніли, магазини зачинилися. Місцева жителька Кокоро Осоегава розповіла про труднощі з пересуванням: "Через тайфун немає потягів. Я ніколи раніше не стикалася з тим, щоб усі потяги зупинялися".

Стихія призвела до масштабних перебоїв у роботі транспорту та промисловості. Найбільші автовиробники країни — Toyota, Nissan та Honda — тимчасово призупинили виробництво на своїх заводах. Також зупинили роботу напівпровідникові компанії Renesas і Tokyo Electron та електронний гігант Sony. Сотні внутрішніх та міжнародних авіарейсів було скасовано, припинено рух швидкісних потягів між Токіо та Нагоєю.

Метеорологи прогнозують, що тайфун "Шаньшань" рухатиметься на північний схід і наближатиметься до центральних та східних регіонів Японії, включаючи Токіо, ближче до вихідних. Влада закликає населення бути готовим до евакуації та дотримуватися всіх рекомендацій щодо безпеки.

Наслідки стихії відчули і в Росії. За повідомленням РІА Новости, біля узбережжя Камчатки стався землетрус магнітудою 6,1. Поштовхи відчувалися у Петропавловську-Камчатському, Єлізові, Вілючинську та низці населених пунктів Єлізовського району.

Варто зазначити, що землетруси часто виникають як наслідок тайфунів. Це пов'язано зі зміною атмосферного тиску та рухом великих мас води, що може призвести до зсувів тектонічних плит.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що дощі принесли киянам нові проблеми. Один із столичних торгових центрів затопило.