Синоптики объявили штормовое предупреждение для 8 областей и назвали дату возвращения жары

В стране стоит лето — с его жарой, грозами и невероятными пейзажами

На большей части территории Украины палящий зной сменила комфортная температура воздуха, но в 8 областях в среду прогнозируются сложные погодные условия. Кроме того, скоро в страну вернется жара.

"24 июля днем ​​в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", — предупредили в Укргидрометцентре.

Также в среду, 24 июля, дожди вероятны на Житомирщине и в Винницкой области. На остальной территории страны без осадков, градусники покажут +23 +33 градуса.

В четверг, 25 июля, дожди продолжатся на западе, Винитчине и Житомирщине, а также освежат Одесскую область, в остальных регионах — сухо. Ночью синоптики обещают 15-24 градуса со знаком "+", днем воздух прогреется до +20 (запад) до +32 (Херсонщина и Запорожье). Кроме этих двух регионов, температура воздуха в Украине будет довольно комфортной.

В пятницу, 26 июля, дожди с грозами удержатся в тех же областях, что и в предыдущие дни, на остальной территории без осадков. Ночью ожидается +16 +24 градуса, в дневные часы будет 20-32 градуса тепла.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что вскоре жара вернется в Украину. По ее прогнозам, это произойдет уже 28-29 июля.

"Не такая, чтобы +40, однако снова будем хекать. Разве что на юге и юго-востоке вероятно с воскресенья до +34 +37 градусов!", — пишет она.

Напомним, климатолог Светлана Бойченко рассказала "Телеграфу" из-за чего в Украине установилась такая жара, что будет с урожаем и как на погоду влияет война. Она также дала прогноз на предстоящую зиму.