"Аскания-Нова" не уничтожена? В заповеднике ответили на слова Прокудина и объяснили ситуацию

По факту действий российских оккупантов открыт ряд уголовных производств

Директор "Аскания-Нова" Виктор Шаповал прокомментировал слова главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина о том, что российские оккупанты якобы полностью уничтожили биосферный заповедник. По словам директора, это процесс, который происходит нине, однако факт еще не совершен.

Соответствующее заявление Шаповал сделал на официальной странице заповедника в Instagram. Директор уверен, что фраза "уничтожение заповедника" была вырвана из контекста.

"Факты вывоза животных действительно имеют место, но об уничтожении заповедника на сегодняшний день речь не идет! Это процесс, который происходит, но не свершившийся факт", — заявил глава заповедника.

По словам директора "Аскании", на сегодняшний день российские оккупанты вывезли в РФ и во временно оккупированный Крым 20 особей животных. Часть подопечных заповедника погибли из-за недосмотра. В то же время, значительная часть заповедной степи (более 2 тыс. га) выгорела в результате пожаров разной природы.

"Эти факты фиксируются специальной комиссией при Херсонской ОГА, Госэкоинспекцией, открыт ряд уголовных производств. Факты значительных убытков, нанесенных вооруженной агрессией и оккупацией, имеют место, факт уничтожения заповедника — нет", — подчеркнул Виктор Шаповал.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что из-за россиян в "Аскании-Новой" практически вымер один вид животных. Небрежное отношение оккупантов привело к трагедии.

Еще раньше, а именно в марте 2023 года стало известно о том, что российские оккупанты хотят вывезти животных из "Аскании-Нова". Одно время захватчики обходили заповедник и там работала украинская команда, но позже стало понятно, что россияне намерены его просто ограбить.