В Запорожье найдены кости вымершего тысячи лет назад животного: как они выглядят (фото)

Находка этих останков мамонта одна из немногих известных для Запорожского региона

На побережье обмелевшего Днепра в городе Запорожье обнаружили две кости представителя мамонтовой фауны. Уникальные находки отправили на исследование и дальнейшей консервации.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального заповедника "Хортица". Отмечается, что при осмотре места были найдены плечевая и большая берцовая кости.

"При исследовании территории, наряду с этими костями была найдена лопатка предположительно того же животного", — говорится в сообщении.

Найденные материалы были доставлены в Национальный заповедник "Хортица" для дальнейшего исследования и консервации.

В заповеднике подчеркнули, что эта находка останков мамонта одна из немногих известных для Запорожского региона и очень важна для изучения и понимания исторических процессов и естественных трансформаций, происходивших в этом регионе в прошлом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что австрийском Гобельсбурге были обнаружены кости мамонта. Эксперты предполагают, что возраст этих останков может составлять от 30 000 до 40 000 лет.