Сделайте хоть шаг в купальнике вне пляжа — и пожалеете: эта популярная туристическая страна имеет особые правила для женщин

Следует знать это, если планируете путешествие

Отпуск — это здорово, особенно если он не завершается штрафами и скандалами. Мы рассказывали, почему в Таиланде могут придраться к вашему ребенку. Теперь поговорим о дресс-коде в другой популярной туристической стране — Турции.

Это все же мусульманская страна, поэтому многих женщин, планирующих путешествие, интересует вопрос: можно ли носить бикини? Ответ зависит от того, куда вы путешествуете. Разбираемся с excursionmania.com.

Бикини на пляже: да или нет?

В популярных туристических районах Турции, таких как Анталия, Алания и Бодрум, ношение бикини на пляже вполне приемлемо. Многие гостиницы имеют собственные пляжи, где можно расслабиться в купальнике.

Впрочем, хотя бикини является распространенным видом пляжной одежды, следует помнить, что Турция является мусульманской страной с определенными традициями. Поэтому, выходя за пределы пляжа, желательно одеваться скромнее. Даже если вам нужно просто перейти с пляжа в отель.

Но это касается только туристических регионов

В более консервативных регионах Турции лучше избегать откровенной одежды, даже на пляже. Поэтому, когда вы выезжаете за пределы туристических центров и собираетесь купаться, стоит позаботиться, чтобы вы имели, во что одеться.

Турция – страна контрастов, где современность гармонично сочетается с традициями. Следуя простым правилам дресс-кода, вы сможете насладиться отдыхом и уважать местные обычаи. Также мы рассказывали, почему в Венеции вас оштрафуют за сиденье на земле.