Зробіть хоч крок в купальнику поза межами пляжу — і пошкодуєте: ця популярна туристична країна має особливі правила для жінок

Варто знати це, якщо плануєте подорож

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Це, все ж, мусульманська країна, тому багатьох жінок, які планують подорож, цікавить питання: чи можна носити бікіні? Відповідь залежить від того, куди саме ви подорожуєте. Розбираємось разом із excursionmania.com.

Бікіні на пляжі: так чи ні?

У популярних туристичних районах Туреччини, таких як Анталія, Аланія та Бодрум, носіння бікіні на пляжі цілком прийнятно. Багато готелів мають власні пляжі, де можна розслабитися в купальнику.

Втім, хоча бікіні є поширеним видом пляжного одягу, варто пам'ятати, що Туреччина є мусульманською країною з певними традиціями. Тому, виходячи за межі пляжу, бажано вдягатися більш скромно. Навіть якщо вам потрібно просто перейти з пляжу до готелю.

Але це стосується лише туристичних регіонів

У більш консервативних регіонах Туреччини краще уникати надто відвертого одягу, навіть на пляжі. Тож коли ви виїздите за межі туристичних центрів і збираєтесь купатись, варто подбати, щоб ви мали, у що вдягнутись.

Туреччина – це країна контрастів, де сучасність гармонійно поєднується з традиціями. Дотримуючись простих правил дрес-коду, ви зможете насолодитися відпочинком і поважати місцеві звичаї. Також ми розповідали, чому у Венеції вас оштрафують за сидіння на землі.