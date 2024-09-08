В каких странах едят только правой рукой: что делать туристу-левше

Эта традиция имеет глубокие корни

Разные страны и культуры имеют свои особенности, в том числе и в том, что касается еды. Мы рассказывали, как правильно пить эспрессо в Италии. Теперь расскажем, почему мусульмане едят правой рукой и должны ли подражать этому обычаю туристы, посещающие страны, в которых распространен ислам.

Практика употребления пищи правой рукой в исламском мире имеет глубокие корни, уходящие от времен Пророка Мухаммеда (мир ему). Этот обычай тесно связан с религиозными учениями, культурными традициями и гигиеническими соображениями. Рассказываем подробнее вместе с islamiqate.com.

Почему мусульмане всегда едят правой рукой

Основная причина, почему мусульмане едят правой рукой, состоит в том, чтобы последовать примеру Пророка Мухаммеда. По преданию он всегда ел и пил правой рукой. Это также связано с тем, что во многих культурах левая рука считается нечистой, ведь ее традиционно используют для гигиенических процедур. Для многих мусульман есть правой рукой – это семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. А в некоторых культурах использование правой руки во время еды является знаком уважения к еде и другим людям, сидящим за столом.

Что делать левшим?

В этом правиле главное — никакого принуждения. Ислам не предусматривает жестких правил для левшей людей. Если кому удобнее есть левой рукой, он может это делать. Выбор руки для еды – это личное решение каждого мусульманина, и не только. Главное – соблюдать основные принципы ислама, такие как чистота и уважение к другим.

Хотя это и не является обязательным правилом, многие мусульмане придерживаются этого обычая как проявление своей веры. Также мы рассказывали, почему в Египте не следует пить воду из-под крана.