В яких країнах їдять лише правою рукою: що робити туристу-шульзі

Ця традиція має глибокі корені

Різні країни та культури мають свої особливості, в тому числі і в тому, що стосується вживання їжі. Ми розповідали, як правильно пити еспресо в Італії. Тепер розповімо, чому мусульмани їдять правою рукою та чи повинні наслідувати цей звичай туристи, які відвідують країни, в яких поширений іслам.

Практика вживання їжі правою рукою в ісламському світі має глибоке коріння, що сягає часів Пророка Мухаммеда (мир йому). Цей звичай тісно пов'язаний з релігійними вченнями, культурними традиціями та гігієнічними міркуваннями. Розповідаємо детальніше разом із islamiqate.com.

Чому мусульмани завжди їдять правою рукою

Основна причина, чому мусульмани їдять правою рукою, полягає в тому, щоб наслідувати приклад Пророка Мухаммеда. За переказами він завжди їв і пив правою рукою. Це пов’язано також із тим, що у багатьох культурах ліва рука вважається нечистою, адже її традиційно використовують для гігієнічних процедур. Для багатьох мусульман їсти правою рукою – це сімейна традиція, яка передається з покоління в покоління. А у деяких культурах використання правої руки під час їжі є знаком поваги до їжі та до інших людей, які сидять за столом.

Що робити шульгам?

В цьому правилі головне — жодного примусу. Іслам не передбачає жорстких правил для ліворуких людей. Якщо комусь зручніше їсти лівою рукою, він може це робити. Вибір руки для їжі – це особисте рішення кожного мусульманина і не тільки. Головне – дотримуватися основних принципів ісламу, таких як чистота і повага до інших.

Хоча це і не є обов'язковим правилом, багато мусульман дотримуються цього звичаю як прояв своєї віри. Також ми розповідали, чому в Єгипті не варто пити воду з-під крану.