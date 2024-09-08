Невже збили? Російський військовий дрон "впав" в Латвії під час атаки на Україну

Країни НАТО занепокоєні частими "візитами" дронів РФ в їх повітряний простір

В Латвії впав російський військовий безпілотник, який мав атакувати Україну, проте залетів на територію іншої держави. У країні розпочато розслідування.

Про це заявив латвійський президент Едгар Рінкевичс в соцмережі Х (Twitter). Як зазначив голова держави, у суботу, 8 вересня, у східній частині країни розбився російський військовий БПЛА.

"Вчора на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками", — написав Рінчевичс.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росії все сильніше зростає напруження на східному фланзі НАТО. Адже дедалі більше російських ракет та дронів порушують міжнародний повітряний простір.

Зауважмо, що в ніч на 8 вересня Росія вчергове атакувала Україну дронами. Деякі з них порушили повітряний простір Румунії. При цьому дрони літали у міжнародному повітряному просторі країни НАТО майже годину і їх не збили. Так, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що дрони опинились над Румунією о 02:49 і покинули території країни о 03:41.

Нагадаємо, що у Польщі зробили заяву щодо збиття російських ракет та дронів. Країни НАТО, в які влітають російські безпілотники мають їх збивати, адже вони становлять загрозу для безпеки держав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що більшість поляків підтримує збиття Польщею російських ракет.