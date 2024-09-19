Іран погрожує помститися Ізраїлю за "пейджерну атаку" проти бойовиків Хезболли

Це злочин — геноцид проти палестинців

На тлі "пейджерної атака" на "Хезболлу" в Лівані Іран погрожує Ізраїлю "відповіддю", адже внаслідок операції постраждало багато людей. Іран рішуче засуджує такі дії і називає їх загрозою для усього світу.

Про це пише IRNA, спираючись на лист Аміра Саїда Ірвані, посла і постійного представника Ірану в ООН. Він заявив, що Іран буде уважно стежити за ситуацією та залишає за собою право вжити необхідні заходи.

"Іран серйозно розслідуватиме напад на свого посла в Лівані… Ісламська Республіка залишає за собою право вжити необхідних заходів для реагування на цей огидний злочин та порушення законів", — сказав Ірвані.

Посол Ірану наголосив, що цей злочин був спланований та здійснювався з метою вбивства та заподіяння шкоди цивільними. Цю атаку треба терміново розслідувати та з'ясувати усі деталі, і покарати винних.

"Вважаю це злочином проти людства. Це свідчить про те, що сіоністський режим, крім скоєння жорстоких злочинів, включаючи воєнні злочини та геноцид проти палестинців, є серйозною загрозою для регіонального та міжнародного миру та безпеки", — сказав Ірвані.

Водночас Ірвані підкреслив, що Генеральний секретар ООН і Рада безпеки повинні рішуче засудити терористичні акти і жахливі злочини Ізраїлю проти глави дипломатичної місії Ісламської Республіки Іран в Лівані, а також порушення міжнародних норм.

До того ж президент Ірану Масуд Пезешкіан написав у своєму Х-акаунті, що "терористичний режим (Ізраїль) обов'язково буде покараний справедливо за вибухи засобів зв'язку в Лівані".

Раніше "Телеграф" розповідав про нові подробиці "пейджерної атаки" в Лівані та зростання кількості загиблих.