Ізраїль атакував сотню ракетних установок Хезболли у Лівані: що відбувається в регіоні (карта)

Ліван заявив, що Ізраїль завдав не менше 52 ударів по півдню країни

У четвер, 19 вересня, ізраїльські військово-повітряні сили розпочали масштабну повітряну операцію на півдні Лівану. Ізраїль заявив, що завдав ударів приблизно по 100 ракетних установках терористичної організації "Хезболла".

Також Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по "додатковим об’єктам терористичної інфраструктури, що складаються приблизно з 1000 стволів". Зазначається, що це озброєння було готове для обстрілу ізраїльської території найближчим часом, пише CNN.

З початку війни між ХАМАС та Ізраїлем 7 жовтня 2023 року загострення відносин Ізраїлю з Хезболлою посилилося у цьому прикордонному регіоні:

Кожна ракетна установка, атакована Ізраїлем, є багатоствольною зброєю. Вони призначені для запуску некерованих ракет.

Своєю чергою державне Національне інформаційне агентство Лівану заявило, що Ізраїль завдав не менше 52 ударів по півдні Лівану. Це сталося в період між 9 та 10 годинами вечора за місцевим часом 19 вересня. Угрупування "Хезболла", яке підтримувалося Іраном, раніше в четвер заявило, що завдало не менше 17 ударів по військових об’єктах на півночі Ізраїлю.

Ізраїльські військові випустили інструкції для мешканців кількох районів на півночі Ізраїлю. Людям рекомендують звести до мінімуму пересування у цих районах, уникати скупчень людей і не відходити далеко від укриттів.

Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про готовність до "нової фази війни". Він уточнив, що тепер основна увага має переміститися на північ до кордону Лівану.