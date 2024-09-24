Российский военный корабль атаковал норвежское судно в Арктике

Российский эсминец действовал агрессивно

Российский военный корабль атаковал небольшое норвежское рыболовное судно в Северном Ледовитом океане. Инцидент произошел еще 12 сентября у северного побережья Норвегии, но о нем стало известно только сейчас.

Российский противолодочный эсминец "Адмирал Левченко" выполнял военные учения в этой зоне, а маленькое норвежское рыболовное судно занималось выловом рыбы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на местные СМИ.

Капитан норвежского судна Эйстейн Ортен рассказал, что получил вызов по радио от российского корабля с требованием покинуть территорию. "Нам приказали покинуть район, но мы не могли, поскольку занимались отловом рыбы", — отметил Ортен.

Однако после отказа капитана "Адмирал Левченко" начал действовать более агрессивно: он направился к норвежскому судну, подал сигнал и произвел предупредительный выстрел, разразившийся в воде неподалеку.

"Взрыв был таким мощным, что наше судно начало трястись", — сказал капитан Ортен, добавив, что экипаж немедленно решил отойти на безопасное расстояние. Инцидент произошел в пределах исключительной экономической зоны Норвегии, в Баренцевом море, где воды разделяются между Норвегией и Россией.

Однако в норвежском Объединенном оперативном командовании подтвердили только факт радиопередачи между этими двумя судами, но не подтвердило факт выстрела. По их словам, выстрела зафиксировано не было.

Как отмечает Politico, в последние годы Кремль проводит активные военные маневры в экономической зоне Норвегии, что вызывает возмущение среди местных рыбаков.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала капитана-иностранца и его судно. Он помогал вывозить награбленное украинское зерно.