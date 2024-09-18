Норвегия обнаружила высокий уровень радиации из Чернобыля: что произошло на самом деле

Обнаруженные количества радиации вызывают беспокойство

Власти Норвегии заявили о повышении уровня радиации у арктической границы с Россией. В Осло заявили, что высокий уровень цезия — 137 повлекли за собой недавние лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности. По данным управления, в Сванховде в период с 9 по 16 сентября и в Викшефьелле с 5 по 12 сентября зафиксировали высокие уровни радиоактивного цезия.

Однако они не представляли опасности для окружающей среды и людей в этих районах. По мнению специалистов управления, на этот раз, вероятно, виной послужил недавний лесной пожар возле Чернобыльской АЭС.

Между тем в Финляндии заявили, что там обнаружили несколько более высокие уровни цезия. По данным финского управления по радиации и ядерной безопасности, обнаруженные количества радиации незначительны.

В то же время, пресс-служба КГГА утверждает, что по состоянию на утро 18 сентября в Киеве радиационный фон находился в норме.

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