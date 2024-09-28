Вертолет с россиянами разбился, но не в РФ: все подробности авиатрощи (фото)

Предварительно у вертолета отказал двигатель

В субботу, 28 сентября, разбился чартерный вертолет Ми-8 с тремя российскими пилотами и 11 пассажирами. Авиатроща произошла на севере Пакистана.

Как отмечает Reuters со ссылкой на собеседников в органах безопасности, известно о шести погибших. Остальные восемь человек пострадали.

По данным источников, чартерный вертолет был нанят частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва. Вероятно, пассажиры направлялись к месторождению черного золота.

Предварительно причиной авиатрощи стало то, что в Ми-8 отказал двигатель, когда он пытался приземлиться. Вертолет разбился вскоре после взлета в неспокойном районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.

Отмечается, что на борту находились не менее 14 пассажиров, включая российских пилотов. Среди погибших два офицера и один матрос ВМС Пакистана. Восемь пострадавших, среди них трое российских пилотов, госпитализированы в Объединенный военный госпиталь.

Местные СМИ пишут, что вертолет был арендован компанией Mari Petroleum, занимающейся разведкой и добычей нефти.

В то же время, в сети отмечают, что вертолет летел к месторождению нефти. И у него по дороге начались технические проблемы. Пилоты попытались посадить вертолет, но хвостовой винт ударился о землю, от чего вертолет перекинулся.

Ранее "Телеграф" писал, что в российском Приамурье упал гражданский вертолет. Уже известно, что произошло с его экипажем.