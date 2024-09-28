Вертоліт з росіянами розбився, але не у РФ: усі подробиці авіатрощі (фото)

Попередньо у гелікоптера відмовив двигун

У суботу, 28 вересня, розбився чартерний вертоліт Мі-8 із трьома російськими пілотами та 11 пасажирами. Авіатроща сталась на півночі Пакистану.

Як зазначає Reuters із посиланням на співрозмовників у органах безпеки, відомо про шістьох загиблих. Інші вісім осіб постраждали.

За даними джерел, чартерний вертоліт було найнято приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва. Ймовірно, пасажири прямували до родовища чорного золота.

Попередньо причиною авіатрощі стало те, що у Мі-8 відмовив двигун, коли він намагався приземлитись. Вертоліт розбився невдовзі після зльоту в неспокійному районі Північного Вазиристану поблизу афганського кордону.

Зазначається, що на борту перебувало щонайменше 14 пасажирів, включаючи російських пілотів. Серед загиблих — два офіцери і один матрос ВМС Пакистану. Вісьмох постраждалих, серед них трьох російських пілотів, госпіталізовано до Об'єднаного військового госпіталю.

Місцеві ЗМІ пишуть, що гелікоптер був орендований компанією Mari Petroleum, яка займається розвідкою і видобутком нафти.

Водночас, у мережі зазначають, що вертоліт летів до родовища нафти. І у нього дорогою почалися технічні проблеми. Пілоти спробували посадити гелікоптер, але хвостовий ґвинт ударився об землю, від чого вертоліт перекинувся.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському Приамур'ї впав цивільний вертоліт. Вже відомо, що сталося з його екіпажем.