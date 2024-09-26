В Бразилии дирижабль рухнул на жилой квартал: футбольный клуб на весь мир прорекламировал матч (видео)

Рекламная акция едва не превратилась в трагедию

Бразильский футбольный клуб "Сан-Паулу" прославился на весь мир из-за своей рекламной акции перед матчем 1/4 финала Кубка Либертадорес против "Ботафого". Команда арендовала дирижабль, который во время полета рухнул на жилой квартал.

Об этом сообщает Daily Mail. Момент падения засняли десятки свидетелей, которые выложили видео в сеть.

На кадрах видно, что дирижабль с символикой клуба на большой скорости падает на крыши жилых домов. По информации футбольного клуба, никто серьезно не пострадал. "Сан-Паулу" окажет поддержку экипажу дирижабля и пострадавшим.

К слову, матч "Сан-Паулу" — "Ботафого" завершился вничью (1:1), а в серии пенальти гости были точнее (4:5). Таким образом в полуфинал Кубка Либертадорес пробился "Ботафого".

Добавим, что "Сан-Паулу" арендовал дирижабль во второй раз. Ранее это произошло в 2023 году перед финалом Кубка Бразилии, в котором эта команда одержала победу.

Напомним, в России назвали решение Международной федерации футбола (ФИФА) по Израилю "политикой двойных стандартов". Накануне появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований после запроса Палестинской футбольной ассоциации.