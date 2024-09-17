Несмотря на то, что на борту вертолета был маяк, его до сих пор не смогли найти

В России 17 сентября рухнул гражданский вертолет Robinson R66. Отмечается, что он потерпел крушение в Зейском районе российского региона Приамурье, на борту машины находились трое россиян.

Об этом сообщила российская пропаганда со ссылкой на Приамурское управление министерства чрезвычайных ситуаций. Известно, что во время незарегистрированного полета у вертолета сработал аварийный маяк.

При этом, несмотря на наличие маяка, вертолет до сих пор не могут найти. Судьба пропавших вместе с ним россиян неизвестна, их ищут. Кто именно находился на борту машины, тоже неизвестно.

Robinson R66 – это легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет производства компании Robinson Helicopter из США. Считается достаточно надежной машиной, используется исключительно в гражданских целях, может нести трех человек – двух пилотов и пассажира. Стоит от 940 тысяч долларов. В России имеет довольно большую популярность среди чиновников, политиков и обеспеченных людей.

Напомним, в начале сентября в Подмосковье произошла авиакатастрофа с участием транспортного самолета. Инцидент произошел у спортивного аэродрома в поселке Ватулино Ружского округа Московской области.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне солидно потратятся на новый отечественный "кукурузник". Они хотели заменить советский Ан-2, потому что для его ремонта не хватает деталей.