Лавров настільки розвоювався, що продовжив свої погрози вже після виступу

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, схоже, взагалі втратив береги. Під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН він почав відкрито погрожувати західним країнам ядерною зброєю – зокрема, мав зухвалість заявити, щоб Захід не робив "спроб перемогти у боротьбі з ядерною державою".

Про це повідомляє Associated Press. Лавров вчергове повторив одну з улюблених кремлівських тез – що Захід нібито використовує Україну як "інструмент" проти Росії.

"Я не говоритиму тут про безглуздість і небезпеку самої ідеї спроби боротися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія", – заявив міністр країни, яка стала сателітом Китаю та приймає милостиню від країн на кшталт КНДР.

Щобільше, Лавров настільки розвоювався, що продовжив свої погрози вже після виступу, під час пресконференції. Там він заявив, що Захід повинен "зрозуміти почуте".

"Незалежно від того, чи дадуть Україні дозвіл на постачання зброї великої дальності, ми подивимося, як вони зрозуміли почуте", – зухвало заявив він.

У середу, 25 вересня, російський так званий "президент" Володимир Путін заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. Це відбулося на тлі візиту до США президента України Володимира Зеленського, який переконує західних партнерів дати дозвіл на удари вглиб Росії. Аналітики кажуть, що заява Путіна спрямована в першу чергу на залякування західних партнерів України.

Втім, чим саме лякати – залишається велике питання. Випробування ядерної міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" на ракетному полігоні поблизу Плесецького космодрома в Росії завершилося феєричним провалом. Ракета вибухнула прямо на полігоні, залишивши на своєму місці велетенську вирву, це сталося приблизно 20 або 21 вересня.