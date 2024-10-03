Три країни хочуть втрутитися у вибори в США: названо спосіб, яким вони це зроблять

Китай, Росія та Іран можуть використовувати багато засобів для втручання у вибори

В США 5 листопада, трохи більше, ніж через місяць, відбудуться вибори президента. Дуже багато шансів на те, що Росія, Китай та Іран спробують втрутитися у виборчий процес – зокрема використовуючи штучний інтелект, що може стати особливо небезпечним.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на щорічну оцінку загроз США, яку готує Міністерство внутрішньої безпеки. За даними Міністерства, є зростаюча загроза з боку Китаю та його сателітів, Росії та Ірану. Усі три країни будуть намагатися впливати на вибори, поширюючи дезінформацію, в тому числі з використанням ШІ.

Так, російські агенти впливу поширюють в інтернеті фейкові історії про мігрантів, щоб розпалити ворожнечу у Сполучених Штатах. Російська агентура використовує генеративний ШІ, щоб створювати підробні сайти, які видають себе за справжні американські ЗМІ. Не відстає й Іран, який маскує своїх ботів під активістів, щоб розпалювати протести, зокрема пропалестинські.

"Росія, Іран і Китай використовуватимуть поєднання підривних, неоголошених, злочинних та примусових методів для пошуку нових можливостей підірвати довіру до демократичних інститутів США та внутрішню соціальну згуртованість", – сказано у доповіді.

Ще одна сильна загроза – це внутрішні екстремістські сили. Так, кандидата у президенти США Дональда Трампа вже двічі мало не вбили. Екстремісти в США можуть робити спроби терористичних актів та нападів з метою зірвати вибори та посіяти страх серед населення. Особливо це стосується релігійних, расових, гендерних або антиурядових екстремістських осередків.

Як повідомлялося раніше, перший замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіна.

На початку серпня також стало відомо про затримання громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта, який готував замах на американських політиків та посадових осіб на території США.