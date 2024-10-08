Фицо будет взбешен: в Украину прибыли боеприпасы, деньги на которые собрали жители Словакии

Несмотря на нежелание Фицо помогать Украине, обычные словаки собрали деньги и показали пророссийскому правительству в Братиславе его место

В Украину прибыли боеприпасы, деньги на которые собирали обычные жители Словакии, чтобы помочь Украине защищаться от российских оккупантов. На средства, которые собрали словаки, приобрели 122 тонны боеприпасов, и все это было сделано менее чем за пять месяцев.

Об этом сообщило словацкое TV Joj со ссылкой на представителя кампании "Боеприпасы для Украины" Федора Блащака. Он отметил, что все было сделано в реально рекордные сроки.

"Кому-то это может показаться долгим — 4-5 месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок", — сказал он, отметив, что нужно было собрать деньги, нужно было найти и проверить все 122 тонны боеприпасов. Более того, это не последняя партия: в общей сложности словаки собрали 500 тысяч евро, остатки от которых используют для приобретения гранатометных выстрелов для Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что обычные словаки фактически указали пророссийскому правительству Роберта Фицо на его место: премьер с пренебрежением отнесся к сбору. Он заявил, что это "символический жест" и несколько раз оскорбил участников инициативы.

"В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же. Все деньги будут потрачены, возможно, часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть", – заявил он.

Напомним, что в США на снарядном заводе в Скрентоне, штат Пенсильвания, работающем почти исключительно на нужды Украины, удалось на 50% увеличить производство снарядов калибра 155 миллиметров. Почти все снаряды, производимые на этом предприятии, передаются Украине в рамках военной помощи.

Отметим, что норвежская компания Nammo передаст Украине свои технологии производства 155-мм артиллерийских снарядов. Между тем, правительство страны намерено профинансировать их производство в Украине.