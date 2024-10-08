Фіцо буде розлючений: в Україну прибули боєприпаси, гроші на які зібрали мешканці Словаччини

Попри небажання Фіцо допомагати Україні, звичайні словаки зібрали гроші та показали проросійському уряду в Братиславі його місце

В Україну прибули боєприпаси, гроші на які збирали звичайні мешканці Словаччини, щоб допомогти Україні захищатися від російських окупантів. На кошти, які зібрали словаки, придбали 122 тонни боєприпасів, і все це було зроблено за менше ніж п'ять місяців.

Про це повідомило словацьке TV Joj із посиланням на представника кампанії "Боєприпаси для України" Федіра Блащака. Він зазначив, що усе було зроблено в реально рекордні терміни.

"Комусь це може здатися довгим – 4-5 місяців, але для поставок військової техніки та боєприпасів це рекордний термін", – сказав він, наголосивши, що мало було зібрати гроші, потрібно було знайти та перевірити усі 122 тонни боєприпасів. Щобільше, це не остання партія: загалом словаки зібрали 500 тисяч євро, залишки від яких використають для придбання гранатометних пострілів для Збройних сил України.

Зазначається, що звичайні словаки фактично вказали проросійському уряду Роберта Фіцо на його місце: прем'єр тоді зі зневагою поставився до збору. Він заявив, що це "символічний жест" та кілька разів образив учасників ініціативи.

"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він.

Нагадаємо, що в США на снарядному заводі в Скрентоні, штат Пенсільванія, який працює майже виключно на потреби України, вдалося на 50% збільшити виробництво снарядів калібру 155 міліметрів. Майже всі снаряди, вироблені на цьому підприємстві, передаються Україні у рамках військової допомоги.

Зазначимо, що норвезька компанія Nammo передасть Україні свої технології виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Тим часом уряд країни має намір профінансувати їхнє виробництво в Україні.