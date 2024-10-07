Глава правительства Словакии вновь отличился

Премьер Словакии Роберт Фицо выступил против предоставления Украине права бить дальнобойным западным оружием по России. В своей речи он даже намекнул на ракетный удар по Брюсселю.

Об этом он рассказал во время выступления на памятных мероприятиях посвященных проведению Карпатско-Дуклянской операции 80 лет назад. Его словам приводит местное издание Hlavny Dennik.

Он отметил вклад Советского союза в победе во Второй мировой войне, а также пообещал посетить мероприятия к 80 годовщине ее окончания, которые пройдут в Москве в следующем году.

При этом он высказался и о нынешней войне в соседней Украине, отметив, что ее надо закончить. Фицо осудил решения Запада по оказанию поддержки Украине, назвав это "подпиткой войны".

Кроме того, он выступил категорически против предоставления ВСУ права на нанесение ударов западным дальнобойным оружием по российских объектах.

"И мы вдруг слышим, как некоторые депутаты Европарламента легко говорят о ракетах средней и большой дальности. Ну, образно говоря, возможно, такая ракета могла бы разрушить какой-нибудь фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, ради Бога, все говорят", — сказал он.

Как известно, Фицо известен своей пророссийской позицией и противостоянием с Европейским союзом. В сентябре он решил упразднить антикоррупционную прокуратуру, которая расследует дела о хищениях средств с фондов ЕС, за что столкнулся с критикой Брюсселя. Теперь Словакия может потерять европейское финансирование.