ХАМАС подтвердил смерть Синвара и назвал нового главу движения: что о нем известно

Он угрожал Израилю продолжением боевых действий

В четверг, 17 октября, в СМИ появились сообщения о том, что израильская армия ликвидировала в Секторе Газа главу боевиков ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию впоследствии подтвердила миссия Ирана в ООН.

Теперь руководить ХАМАСом будет лидер палестинских исламистов за границей Халед Машаль. Об этом сообщил ливанский новостной портал LBCI со ссылкой на собственные источники.

По словам LBCI, Халед Машаль стал исполняющим обязанности главы движения ХАМАС. Он будет отвечать за все переговоры по освобождению заложников и заключённых.

ХАМАС сообщил турецким, катарским и египетским представителям о гибели Синвара. По данным источников, он погиб во время операции израильских военных в Тель-эль-Султане. ХАМАС отметил, что после смерти Синвара переговоры об обмене пленными и прекращении войны усложнятся.

Кто такой Халед Машаль

Халед Машаль – известный палестинский политик. Он родился в 1956 году возле Рамаллы. Машаль был среди основателей ХАМАСа в 1987 году. С 1996 по 2012 год он возглавлял радикальное движение.

В 2004 году, после гибели Абделя Азиза Рантиси, Машаль стал одним из главных лидеров движения. Он часто критиковал Израиль и не признавал его. Но позже участвовал в переговорах о перемирии и создании правительства по ФАТХ. В 2007 году Машаль подписал соглашение о правительстве национального единства с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Однако это примирение оказалось недолгим, и уже летом того же года ХАМАС установил контроль над сектором Газа.

Машаль неоднократно выступал против мирных инициатив, в частности, критиковал конференцию в Аннаполисе в 2007 году. Он также угрожал Израилю новой интифадой (арабское боевое движение, направленное на захват территории Палестины – Ред.) и продолжением боевых действий.

2 августа 2024 года 68-летний Машаль временно возглавил ХАМАС после убийства Исмаила Хании израильскими агентами в Тегеране. После выборов 6 августа новым главой радикального исламистского движения стал Яхья Синвар, смерть которого в четверг подтвердила миссия Ирана в ООН.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Израиле митинговали против правительства Натаньяхи. Митингующие требовали соглашения с ХАМАСом.