Требуют соглашения с ХАМАСом: в Израиле начались массовые митинги против правительства Нетаньяху

Трое из шести погибших заложников должны были быть освобождены в рамках обмена на первом этапе переговоров по прекращению огня

После того, как израильские военные нашли в Газе мертвыми шесть заложников из Израиля, похищенных 7 октября 2023 года, вечером 1 сентября десятки тысяч израильтян вышли на митинги на улице Тель-Авива. Они требуют от правительства Беньямина Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня с проиранской радикальной группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что главное требование протестующих – наконец-то вернуть домой заложников.

"Мы действительно считаем, что правительство принимает эти решения ради собственной безопасности, а не ради жизни заложников, и мы должны сказать им стоп", — сказала одна из протестующих журналистам.

Трое из шести погибших заложников должны были быть освобождены в рамках обмена на первом этапе переговоров по прекращению огня. Их смерть вызвала разочарование и ярость протестующих. По данным военных, все шестеро были расстреляны незадолго до того, как прибыли израильские подразделения. Также обнародованы имена погибших:

Херш Голдберг-Полин:

Ори Данино, 25 лет;

Эден Иерушалми, 24 года;

Альмог Саруси, 27 лет;

Александр Лобанов, 33 года;

Кармель Гат, 40 лет.

Военные также признали, что недалеко от города, где нашли тела, произошло сражение с боевиками ХАМАС, но в тоннеле, откуда вытащили погибших, боевых действий не велось. Нет сомнений в том, что именно ХАМАС расстрелял заложников, чтобы не допустить их освобождения израильтянами.

Как сообщал "Телеграф", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в Секторе Газа до того момента, пока радикальное движение ХАМАС не будет полностью уничтожено.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 14 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Один из источников сообщил, что звонок Трампа был направлен на то, чтобы побудить Нетаньяху заключить сделку.