Литва готовится ко вторжению: на мостах появились "зубы дракона" (фото)

Часть мостов заминируют, а другую — перекроют

Литва продолжает укреплять пути, которые ведут в Калининградскую область России. Для этого часть мостов были заминированы, а другие перекрыты противотанковыми заграждениями.

Одним из таковых является мост через реку Неман, который завершили баррикадировать 9 октября. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в своем Facebook.

Он отметил, что со временем защитные структуры пополнятся железными балками, а пока литовские военные проводят проверки того, как долго "зубы дракона" смогут продержаться в случае попыток там пройти тяжелой техникой.

Министр говорит, что часть мостов, ведущих в Россию будут укреплены, а другая часть заминирована, а в случае нападения, подорваны.

Кащюнас также добавил, что в случае моста Немана, "зубы дракона" и противотанковые ежи являются лишь вспомогательной мерой, а основную работу в случае нападения сделает артиллерия.

Как сообщалось ранее, страны Балтии сменили подход к защите от возможного российского вторжения. Если раньше они планировали пропустить их на свою территорию, а затем уничтожить в содействии с войсками НАТО, то теперь пример Украины показал, что это не лучший вариант.