Топменеджер Volkswagen был жестоко наказан за самокрутку с коноплей на пляже: вмешался президент Китая

Топменеджер курил марихуану на пляже в Таиланде и за это поплатился своей работой

Высокопоставленный сотрудник немецкого автоконцерна Volkswagen Йохен Сенгполь получил серьезное наказание из-за того, что позволил себе "расслабиться" во время отпуска в Таиланде. В частности, он курил каннабис.

Как сообщает издание BILD, топ-менеджер, отвечавший за направление маркетинга компании, был вынужден срочно покинуть Китай после задержания за употребление марихуаны. До этого его продержали 10 дней в тюрьме.

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54-летний Сенгполь вернулся с отдыха на острове Ко Самуи. В аэропорту Пекина его проверили на наркотики. Тест показал, что он употреблял каннабис, и это привело к жесткой реакции китайских властей.

По данным BILD, представители полиции допрашивали немецкого топ-менеджера в течение часов, после чего арестовали его на более чем 10 дней. Лишь после вмешательства представителей немецкого посольства и Volkswagen Group China Сенгпилю удалось выйти на свободу, но был мгновенно депортирован из Китая.

Китай известен своей бескомпромиссной позицией по наркотикам, даже если речь идет об употреблении за границей. В стране за такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 суток. Для сравнения, в Германии и Таиланде употребление марихуаны является легальным.

Этот случай стал серьезным ударом для Volkswagen, ведь Китай долгое время являлся одним из ключевых рынков немецкого автоконцерна. Продажи VW на крупнейшем авторынке мира уже не первый год падают, а сейчас компания терпит еще и репутационные потери из-за инцидента с Сенгпилем.

Стоит отметить, что Сенгполь был опытным специалистом, который в свое время помог Volkswagen преодолеть последствия Дизельгейта. После этого топ-менеджер возглавлял направление маркетинга, работая над восстановлением имиджа компании. Однако его карьера в Китае оказалась очень короткой из-за неосторожного поступка во время отпуска.

Теперь будущее Сенгпиля у Volkswagen остается неопределенным. В компании производят внутреннюю проверку инцидента.

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