Огромный запас хода и минималистичный дизайн Volkswagen показал свой новый электрический внедорожник (фото)

Автомобиль имеет огромный запас хода

Volkswagen анонсировал свое новое электрическое SUV-купе ID.UNYX 4 июля, опубликовав официальные изображения. Это первая модель в линейке ID.UX, презентация которой ожидается в середине месяца. Автомобиль будет предлагаться в двух версиях с запасом хода 621 км и 565 км.

Компания планирует выпустить пять электромобилей серии ID.UX к 2027 году. Производством занимается Volkswagen Anhui – совместное предприятие в Китае, созданное в 2017 году. Ранее он назывался JAC Volkswagen, но в 2020 году немецкий автопроизводитель увеличил свою долю до 75%. Об этом пишет издание Carnewschina.

Что известно о Volkswagen ID.UNYX?

ID.UNYX отличается золотыми акцентами, в частности, логотипом с подсветкой. Дизайн также имеет свои особенности. Это сквозная световая полоса спереди, скрытые дверные ручки и "плавающая" крыша. Размеры авто: 4663/1860/1610 мм, колесная база 2766 мм.

Предлагаются две силовые установки: заднеприводная с одним мотором (228 л.с.) и полноприводная с двумя моторами (335 л.с.). Обе комплектуются батареей на 82,4 кВт*ч от CATL.

В салоне — цифровая приборная панель, большой центральный экран и минималистическая центральная консоль. Полные технические характеристики будут объявлены позже.

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