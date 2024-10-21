Топменеджера Volkswagen жорстко покарали за самокрутку з коноплею на пляжі: втрутився президент Китаю

Топменеджер курив марихуану на пляжі в Таїланді і за це поплатився своєю роботою

Високопоставлений співробітник німецького автоконцерну Volkswagen, Йохен Сенгпіль, отримав серйозне покарання через те, що дозволив собі "розслабитись" під час відпустки в Таїланді. Зокрема, він курив канабіс.

Як повідомляє видання BILD, топменеджер, який відповідав за напрямок маркетингу компанії, був змушений терміново залишити Китай після затримання за вживання марихуани. До цього його протримали 10 днів у в’язниці.

Подробиці

54-річний Сенгпіль повернувся з відпочинку на острові Ко Самуї. В аеропорту Пекіна його перевірили на наркотики. Тест показав, що він вживав канабіс, і це призвело до жорсткої реакції китайської влади.

За даними BILD, представники поліції допитували німецького топменеджера протягом годин, після чого ув'язнили на понад 10 днів. Лише після втручання представників німецького посольства та Volkswagen Group China Сенгпілю вдалось вийти на свободу, але його миттєво депортували з Китаю.

Китай відомий своєю безкомпромісною позицією щодо наркотиків, навіть якщо йдеться про вживання за кордоном. У країні за такі правопорушення передбачене покарання до 15 діб ув'язнення. Для порівняння, в Німеччині та Таїланді вживання марихуани є легальним.

Цей випадок став серйозним ударом для Volkswagen, адже Китай тривалий час був одним із ключових ринків німецького автоконцерну. Продаж VW на найбільшому авторинку світу вже не перший рік демонструє спад, а зараз компанія зазнає ще й репутаційних втрат через інцидент із Сенгпілем.

Варто зазначити, що Сенгпіль був досвідченим фахівцем, який свого часу допоміг Volkswagen подолати наслідки Дизельгейту. Після цього топменеджер очолював напрямок маркетингу, працюючи над відновленням іміджу компанії. Однак його кар'єра в Китаї виявилась дуже короткою через необережний вчинок під час відпустки.

Наразі майбутнє Сенгпіля у Volkswagen залишається невизначеним. У компанії проводять внутрішню перевірку інциденту.

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