Премьеру Словакии Фицо, который выжил после покушения, прислали конверт с пулей

В настоящее время идет проверка

В среду, 25 сентября, премьер-министру Словакии Роберту Фицо, пережившему покушение на свою жизнь, доставили конверт. В нем была пуля.

Об этом сообщило издание Aktuality. В пресс-службе словацкого правительства отметили, что конверт поступил премьеру 25 сентября утром.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию", – сообщили в пресс-службе словацкого правительства.

Как отметило издание, полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Нападение на Роберта Фицо – что известно

Напомним, в мае в Словакии покушались на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. После госпитализации главу правительства сразу прооперировали, впрочем, некоторое время его состояние оставалось тяжелым. Прогнозы по выздоровлению премьера были неутешительны. Однако уже 31 мая он был доставлен из больницы в городе Банская-Быстрица домой в Братиславу на восстановление.

Злоумышленник, совершивший выстрелы, был задержан на месте происшествия. Оказалось, что это 71-летний писатель. "Телеграф" уже рассказывал, что известно о нападающем.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что говорил Роберт Фицо об Украине.