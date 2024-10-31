"Жахливий тхір-колаборант": експрем'єр Словаччини вилаяв Фіцо за інтерв'ю російським пропагандистам

Коментарі пересічних словаків, які висловилися щодо виступу Фіцо, сповнені отрути та єхидства

Колишній премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович розкритикував діючого голову уряду країни, проросійського Роберта Фіцо. Причиною критики став виступ Фіцо на пропагандистському каналі в Росії "Россия 1", де він дав інтерв'ю Ользі Скабеєвій, одній з найбільш огидних ротів Кремля.

Про це написало видання Politico. При цьому слів Матович не добирав – так, він назвав Фіцо "тхором" та "колаборантом"

"Жахливий тхір-колаборант", – написав політик у власних соцмережах, коментуючи виступ Фіцо на російському пропагандистському каналі. При цьому коменти під дописом повняться єхидними словами на адресу Фіцо – від закликів почати проти нього розслідування до жартів на тему, що Фіцо хоче працювати на побігеньках у Кремля. Багато хто пише, що виступ Фіцо – це невимовна ганьба для Словаччини взагалі.

Нагадаємо, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо дав телеінтерв’ю російській топпропагандистці Ользі Скабєєвій, зробивши низку заяв, якими підіграв наративам Кремля. Зокрема, він говорив про війну, Захід і зробив заяву про парад на 9 травня у Москві наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Фіцо виступив проти надання Україні права бити далекобійною західною зброєю по Росії. У своїй промові він навіть натякнув на ракетний удар по Брюсселю.

Як відомо, Фіцо відомий своєю проросійською позицією та протистоянням з Європейським союзом. У вересні він вирішив скасувати антикорупційну прокуратуру, яка розслідує справи про розкрадання коштів із фондів ЄС, за що зіткнувся з критикою Брюсселя. Тепер Словаччина може втратити європейське фінансування.