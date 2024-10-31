И тут неправду сказал: постпред России в ООН сделал лживое заявление по поводу войск КНДР

Небензя признал, что Северная Корея является "близким партнером" России

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза сделал лживое заявление о наличии войск КНДР в РФ. Он заявил, что любые данные по переброске в Россию солдат из КНДР – это якобы "дезинформация", которая якобы направлена на оправдание решений НАТО отправить войска в Украину.

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Совбеза 30 октября. Ложь Небензи пришлось слушать представителям всех стран в СБ ООН.

"Что касается переброски войск КНДР в Россию — это дезинформация. Тот спектакль, который мы увидели сегодня, — это попытка оправдать собственное решение отправить войска НАТО, чтобы поддерживать "режим" украинского президента", — заявил российский чиновник.

При этом Небензя признал, что Северная Корея является "близким партнером" России. Именно поэтому Москва, дескать, "открыта" к сотрудничеству с северокорейским режимом.

"Наше взаимодействие носит транспарентный характер. Это наше суверенное право. Я хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие РФ с КНДР в военных и других сферах не нарушает международного права, поскольку такое сотрудничество не направлено против третьей страны", — заявил он.

Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шестерых офицеров Северной Кореи.

Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О переброске северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию.

Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск в России.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько солдат из КНДР готовы принять участие в войне против Украины.