Демонстрация силы? КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Скорее всего, запуск ракеты стал для Пхеньяна своеобразной демонстрацией силы

Северная Корея, по данным южнокорейской разведки, совершила пуск баллистической ракеты утром 31 октября по местному времени. Ракету северокорейские военные направили в сторону Японии.

Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на военные армии Южной Кореи. Подробности разведка не предоставила, заявив, что анализ продолжается.

СМИ предполагают, что запуск ракеты стал для Пхеньяна своеобразной демонстрацией силы. За несколько часов до пуска министры обороны Южной Кореи и Соединенных Штатов сделали совместное заявление с осуждением развертывания войск КНДР в России, а Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать Сеул любыми средствами, в том числе ядерными.

Между тем, северокорейское государственное пропагандистское информационное агентство ЦТАК подтвердило пуск ракеты, сообщили российские СМИ. Пропагандисты Кремля привели перевод заявления диктатора КНДР Ким Чен Ына по поводу запуска.

"Этот пуск — справедливое и полностью легитимное военное мероприятие, которое показывает нашу решимость дать ответ врагам, угрожавшим безопасности республики и в последнее время намеренно усугублявших ситуацию в сфере безопасности в регионе", – заявил диктатор.

Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шестерых офицеров Северной Кореи.

Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О опрокидывании северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию. Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск в России.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 30 октября предположил, что северокорейские военные начнут напрямую воевать против Вооруженных сил Украины уже в ноябре. Сейчас солдаты режима Ким Чен Ин заняты разведкой и изучением будущего театра боевых действий. А вот постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на том же заседании публично соврал, что войск КНДР у России нет.