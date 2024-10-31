США могут обидеться на Зеленского? Как ответит Белый дом, объяснил Фесенко

Эмоции вырвались наружу

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время все чаще критикует западных партнеров. В частности, он возмутился "сливом" секретной информации о "Томагавке" американским СМИ.

Такая риторика вряд ли приведет к тому, что американцы "обидятся" и прекратят предоставлять помощь Украине. В таком случае Байден выглядел бы двуличным и циничным политиком. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" заявил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я мало верю в то, что американцы обидятся и полностью прекратят поддержку Украины. Ну, в таком случае Байден будет выглядеть очень циничным и, скажем так, двуличным политиком, который публично говорит о поддержке Украины и тут внезапно отказывается от своих слов. Это бы противоречило его собственной позиции", — заявил Фесенко.

По словам политолога, Зеленский сейчас позволяет себе такую критику, потому что понимает — действующая администрация в скором времени покинет Белый дом. Также президент Украины наверняка знает, что демократы нормально и толерантно относятся к критике.

"Зеленский и раньше критиковал действующую администрацию и он знает, что демократы относятся к критике спокойно и достаточно толерантно. Не обижаются. Там нет такой паранойи, как у республиканцев. Вот республиканцев и Зеленский, и Ермак избегают критиковать. Ну, потому что там сразу такая очень бурная и негативная реакция начинается", — подчеркнул Фесенко.

Политолог при этом отметил, что критика Зеленского реально справедлива и факт "слива" информации по "Томагавкам" действительно был. Следует признать и тот факт, что ранее утечки секретной информации по Украине уже также неоднократно происходили.

"Сейчас это уже не секрет. Кстати, про это и некоторые западные СМИ писали. О том, что одна из причин проблем с нашим контрнаступлением в прошлом году — это утечка данных в США. И, наоборот, одна из причин успеха Курской операции заключается в том, что мы не давали конкретной оперативной информации про нее нашим американским друзьям", — подчеркнул Фесенко.

По словам политолога, критика США со стороны Зеленского — это банальные эмоции, которые вырвались наружу. И вряд ли это реально приведет к "обидам" со стороны Америки и послужит поводом урезать нам помощь.

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Напомним, информацио о запросе на ракеты Tomahawk появилась в издании The New York Times, которое ссылалось на высокопоставленного чиновника США. В частных разговорах американские чиновники якобы выразили раздражение этой идеей, назвав План победы нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи.

Зеленский возмутился "сливом" секретной информации о "Томагавке" американским СМИ. Он подчеркнул, что эта часть его Плана победы была конфиденциальной и не должна была просочиться в прессу.

Что предшествовало критике США со стороны Зеленского

Следует отметить, что 16 октября Зеленский выступил перед Верховной Радой (ВР), где представил план достижения победы в войне с РФ. Документ включает пять основных пунктов и содержит три секретных приложения, содержание которых публично не разглашалось.

Западные журналисты недавно узнали одну деталь из секретной части плана. В нем президент Украины Владимир Зеленский просил ракеты Tomahawk дальностью более 2 400 километров. Они должны войти в так называемый "пакет неядерного сдерживания".

Зеленский раскритиковал Белый дом за утечку секретной информации о запросе на Tomahawk и заявил, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.