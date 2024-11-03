Пустыня побелела: аномальное явление заметили в Саудовской Аравии (фото, видео)

Обычно для этого региона характерна сухая жаркая погода

Ухудшение погоды в начале ноября наблюдается не только в Украине, но и в Саудовской Аравии. На это раз пустыня стала полностью белой из-за прошедшего накануне дождя с градом.

Об этом пишут местные издания Аль-Мадина и Оказ. Отмечается, что засушливый регион Аль-Джауф в субботу вечером и воскресенье утром находился под воздействием сильных дождей, после которых выпал еще и мощный град.

В целом осадки там наблюдаются с прошлой среды. Тем временем система оповещения Национального центра метеорологии распространила сообщение, что над большей частью территории региона наблюдаются условия, предвещающие продолжение дождей с грозами в ближайшие дни.

Стоит отметить, что Аль-Джауф имеет несколько более прохладный климат по сравнению с южными регионами. Иногда зимой температура воздуха здесь даже опускается ниже ноля градусов.

В то же время для региона характерна сухая погода, а потому выпадение града можно считать аномалией, которая в последнее время встречается все чаще. Например, подобное явление наблюдалось в ноябре 2021 года.

Саудовская Аравия в последние годы неоднократно сталкивалась с нехарактерной погодой. Например, в феврале 2021 года пустыню замело снегом, поверх которого насыпало песка. Из-за этого местные жители сравнили ее с "шоколадным мороженым".

А в марте 2024 года, в стране прошли мощные ливни, из-за которых затопило улицы многих городов.