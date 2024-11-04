Готовится что-то интересное? Над Черным морем заметили военный самолет США

Самолеты такого типа регулярно дежурят в этом районе

В понедельник, 4 ноября, в небе над Черным морем был замечен американский патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon. Он вышел на дежурство над побережьем и территориальными водами этой страны.

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет взлетел с авиабазы НАТО имени Михаила Когэльничану в Румынии. Самолеты такого типа регулярно проводят разведку вдоль побережья Черного моря – у границ Румынии и Молдовы.

Следует отметить, что после начала широкомасштабного вторжения России разведки стран НАТО в режиме реального времени делятся информацией с Украиной. В частности, они могут передавать данные о ситуации во временно оккупированном Крыму.

Что известно о Boeing P-8A Poseidon

P-8A – это патрульный и противолодочный самолет. Он предназначен для выявления и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Также Poseidon может нести до 9 тонн вооружения, для которых предусмотрено шесть внешних точек подвески и пять внутренних в бомбовом отсеке. На них могут быть установлены противокорабельные ракеты Harpoon, торпеды, морские мины и глубинные бомбы. Также самолет способен сбрасывать гидроакустические буи и вести мониторинг водного пространства благодаря им.

В его основе лежит конструкция пассажирского лайнера Boeing 737-800. От него его отличает крыло со скошенными концами крыльев вместо винглетов.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце июля британский разведчик в сопровождении двух истребителей несколько подразнил противовоздушную оборону РФ во временно оккупированном Крыму. Сообщалось, что британский самолет провел разведку над Черным морем, а своим появлением вызвал большой ажиотаж, в частности, среди российских пропагандистов.