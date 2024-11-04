Готується щось цікаве? Над Чорним морем помітили військовий літак США

Літаки такого типу регулярно чергують у цьому районі

У понеділок, 4 листопада, у небі над Чорним морем було помічено американський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon. Він вийшов на чергування над узбережжям та територіальними водами цієї країни.

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, літак злетів з авіабази НАТО імені Михайла Когелнічана в Румунії. Літаки такого типу регулярно проводять розвідку вздовж узбережжя Чорного моря — біля кордонів Румунії та Молдови.

Варто зазначити, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії розвідки країн НАТО в режимі реального часу діляться інформацією з Україною. Зокрема вони можуть передавати дані про ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про Boeing P-8A Poseidon

P-8A — це патрульний та протичовновий літак. Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях.

Також Poseidon може нести до 9 тонн озброєння, для яких передбачено шість зовнішніх точок підвіски та п’ять внутрішніх у бомбовому відсіку. На них можуть встановлюватися протикорабельні ракети Harpoon, торпеди, морські міни та глибинні бомби. Також літак здатний скидати гідроакустичні буї та вести моніторинг водного простору завдяки їм.

В його основі лежить конструкція пасажирського лайнера Boeing 737—800. Від нього його відрізняє крило зі скошеними кінцями крил замість вінглетів.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці липня британський розвідник у супроводі двох винищувачів трохи подражнив протиповітряну оборону РФ в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося, що британський літак провів розвідку над Чорним морем, а своєю появою викликав неабиякий ажіотаж, зокрема, серед російських пропагандистів.