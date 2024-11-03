Загадочный самолет из Ирана прилетел в РФ: что он мог перевозить (карта)

Россия имеет около 122 самолетов Ил-76

В воскресенье, 3 ноября, в Россию прилетел загадочный грузовой самолет Ил-76ТД "Pouya Air" из Ирана. На его борту может находиться военное вооружение.

Как отмечают мониторы, самолет уже отправился на посадку в одном из аэропортов Москвы. Достоверно, что он перевозит и с какой целью неизвестно, но эти борта используют для военных грузов.

"Иранский грузовой Ил-76ТД "Pouya Air" (EP-PUL) идет на посадку на аэродроме "Внуково". Рейс Тегеран→Москва", — говорится в сообщении.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет Ил-76 вылетел из Ирана в 7 утра и почти через четыре часа должен сесть во Внуково. На карте полетов также отображается его маршрут.

Мониторинговые группы в это время сообщают, что грузовой Ил-76 мог доставить в Россию груз военного назначения.

Напомним, что Иран входит в одну из важных стран-союзниц России. Ведь Тегеран снабжает Москву немалым количеством военного вооружения, которое помогает Кремлю воевать с Украиной. К тому же РФ почти каждый день атакует Украину "шахедами" иранского производства.

Что известно о самолете Ил-76

Это военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов разного назначения. Он может перевозить грузы 28-60 тонн на расстояние 3600-4200 км с крейсерской скоростью 750-800 км/ч. К тому же самолет может транспортировать всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных подразделений и большую часть техники мотострелковых дивизий.

Заметим, что у России около 122 самолетов Ил-76 различных модификаций, входящих в состав девяти полков военно-транспортной авиации РФ и авиационного учебного центра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в России разбился самолет с парашютистами.