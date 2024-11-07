В Таиланде транссексуалы толпой избили россиянина, он в больнице (фото, видео)

В сети уже появились соответствующие кадры с места происшествия

В Таиланде на Пхукете транссексуалы избили россиянина. Находясь на отдыхе, он встретил "ледибоев" на одной из улиц и стал открыто над ними насмехаться.

Соответствующее сообщение появилось на странице PhuketTimeNews. Там опубликовали видео, на котором видно, как мужчина убегает по всей улице, а за ним бегут на каблуках и в платьях транссексуалы.

Изначально ему удалось спрятаться в одной из машин, но ее быстро окружили, а уже вскоре неизвестный мужчина буквально за руки вытащил его из авто, после чего оно сразу уехало.

Россиянин пытался цепляться за другие автомобили, проезжающие мимо, но "ледибои" все же догнали его и стали избивать по голове, спине, рукам и т.д.

В сети пишут, что по итогу российский турист оказался в больнице с синяками.

Стоит подчеркнуть, что первоисточник не уточняет, что пострадавшим был россиянином. Однако так утверждает паблик Readovka.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Турции избили российских туристов. На них якобы набросились местные и бросили бутылку в девушку. В результате один из пострадавших оказался в больнице.