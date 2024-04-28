В Германии арестовали россиянина, убившего двух украинцев: что говорят в полиции

Россиянин напал с ножом на украинских военных, проходивших реабилитацию в местной больнице

Суд в Германии 28 апреля выдал ордер на арест 57-летнего россиянина, который накануне убил двух украинцев ножом. Он предстал перед следственным судьей по требованию мюнхенской прокуратуры.

В настоящее время подозреваемый в двойном убийстве уже находится за решеткой. Продолжается досудебное расследование, о чем сообщила пресс-служба местной полиции.

"57-летний подозреваемый сегодня был доставлен к ответственному следственному судье по запросу прокуратуры II Мюнхена. Выдан ордер на арест за убийство. Полицейские сразу доставили обвиняемого в исправительную колонию, где он сейчас находится под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 апреля неизвестный напал с ножом на двух украинцев у торгового центра в городе Мурнау. В 17:20 медикам поступило сообщение о раненых мужчинах. 36-летний украинец скончался еще до приезда медиков.

23-летнего мужчину госпитализировали, но не смогли спасти. Он скончался в больнице.

Россиянина задержали по горячим следам у него дома. Журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что тот является местным z-патриотом, открыто поддерживающим российскую агрессию.

Позже стало известно, что умершие украинцы были военнослужащими. В Германии они проходили реабилитацию. Они получили на войне тяжелые ранения конечностей, поэтому не могли защититься при нападении.

Ранее "Телеграф" сообщал детали убийства двух украинок в Германии. К этому преступлению причастна россиянка, укравшая дочь одной из жертв.