В Германии арестовали россиянина, убившего двух украинцев: что говорят в полиции
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Россиянин напал с ножом на украинских военных, проходивших реабилитацию в местной больнице
Суд в Германии 28 апреля выдал ордер на арест 57-летнего россиянина, который накануне убил двух украинцев ножом. Он предстал перед следственным судьей по требованию мюнхенской прокуратуры.
В настоящее время подозреваемый в двойном убийстве уже находится за решеткой. Продолжается досудебное расследование, о чем сообщила пресс-служба местной полиции.
"57-летний подозреваемый сегодня был доставлен к ответственному следственному судье по запросу прокуратуры II Мюнхена. Выдан ордер на арест за убийство. Полицейские сразу доставили обвиняемого в исправительную колонию, где он сейчас находится под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 27 апреля неизвестный напал с ножом на двух украинцев у торгового центра в городе Мурнау. В 17:20 медикам поступило сообщение о раненых мужчинах. 36-летний украинец скончался еще до приезда медиков.
23-летнего мужчину госпитализировали, но не смогли спасти. Он скончался в больнице.
Россиянина задержали по горячим следам у него дома. Журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что тот является местным z-патриотом, открыто поддерживающим российскую агрессию.
Позже стало известно, что умершие украинцы были военнослужащими. В Германии они проходили реабилитацию. Они получили на войне тяжелые ранения конечностей, поэтому не могли защититься при нападении.
Ранее "Телеграф" сообщал детали убийства двух украинок в Германии. К этому преступлению причастна россиянка, укравшая дочь одной из жертв.