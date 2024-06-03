В Чехии задержали россиян, напавших на украинских волонтеров в центре Праги: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россияне спровоцировали драку и травмировали волонтеров
В Праге задержали агрессивных россиян, совершивших нападение на украинских волонтеров в субботу, 1 июня. Иностранцы, как их называют чешские полицейские, были задержаны в аэропорту Вацлава Гавела.
Сообщение об этом появилось на официальной странице полиции Чехии в сети X. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело.
"Сотрудники полиции задержали четырех иностранцев в аэропорту Праги в связи с субботним инцидентом на Староместской площади. Уголовные следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, на основании новых выявленных фактов дело, вероятнее всего, будет переквалифицировано, добавили в полиции Чехии.
Напомним, в субботу на волонтеров, среди которых были и украинцы, и чехи, совершили нападение россияне. Одна из волонтеров опубликовала видео, на котором был зафиксирован момент нападения "иностранцев".
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
На видео можно увидеть, как две женщины и мужчина бьют руками волонтеров. Это все сопровождается нецензурной бранью. В результате одна из волонтерок получила травмы, она опубликовала фото с окровавленными руками.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Варшаве жестоко избили украинца и забрали у него около 2 млн злотых.