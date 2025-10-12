Ангела Меркель сыграла неожиданную роль в нападении России на Украину

Свежие сведения о роли Германии, где половина политиков куплены Россией, в подготовке ВС РФ к ведению современных войн вновь ставят под сомнение влияние берлинской политики на безопасность Восточной Европы накануне агрессии РФ против Украины.

Что нужно знать:

Оборонный концерн Rheinmetall при поддержке правительства Меркель разрабатывал симуляторы и оборудование для российских военных

Позиция Ангелы Меркель была одной из причин, по которой Украина и Грузия не получили План действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте

Сотрудничество с РФ в сфере обороны не укрепило стабильность, а усилило военный потенциал РФ перед вторжением в Украину

Об этом идет речь в материале немецкого еженедельника Spiegel. Позиция Ангелы Меркель помешала Украине и Грузии получить ПДЧ в НАТО в 2008 году.

По данным издания, экс-канцлер Германии Ангела Меркель содействовала российским военным в освоении современных методов ведения боя еще до вторжения России в Украину в 2014 году. В то время оборонный концерн Rheinmetall разрабатывал для российской армии симуляторы, программное обеспечение и оборудование, рассчитывая получить контракт на сумму около 1 миллиарда евро.

Завод Rheinmetall в Германии

Немецкие технологии в распоряжении Москвы

При поддержке правительства Меркель планировалось создание сети учебных центров в России, построенных по образцу немецкого полигона Альтмарк, где проводились учения с имитацией современных боевых действий. Эти центры должны были повысить боеспособность российских войск и подготовить их к новым типам военных операций.

Политика Меркель и ее последствия

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Украина и Грузия не получили приглашения к Плану действий по членству — частично из-за позиции Меркель.

Спустя несколько месяцев после этого Россия начала войну против Грузии. В Берлине тогда исходили из того, что сотрудничество с Москвой поможет укрепить стабильность в регионе, однако на деле оно лишь усилило военный потенциал РФ перед ее вторжением в Украину.

Напомним, в начале октября Меркель решила высказаться о войне в Украине и возложила ответственность за вторжение России на страны Балтии и Польшу.