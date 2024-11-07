В Украине собираются открыть аэропорты и разрешить полеты авиации

Запрет на полеты самолетов могут снять в ближайшее время

Представитель компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что Украина может восстановить полеты самолетов гражданской авиации в одном из своих аэропортов уже в ближайшее время.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Заявление Эллисона прозвучало во время 10-го Киевского международного экономического форума. Полеты самолетов могут возобновить из аэропорта "Львов" или "Борисполь" под Киевом.

Эллисон добавил, что речь идет о пяти или шести авиакомпаниях, которые, по его словам, захотят летать из Украины.

Представитель компании считает, что обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов". В то же время президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первые самолеты начали летать из Борисполя.

Эллисон аргументирует свою позицию тем, что от аэропорта "Львов" до воздушного пространства соседней Польши — всего 7 минут времени. Тем не менее, окончательное решение будут принимать в Офисе президента Украины: оно будет зависеть от работы ПВО и общей ситуации с безопасностью.

Ранее "Телеграф" писал о том, что еще в январе 2024 года в Офисе президента рассматривали возможность возобновить вылеты из Киева и Львова.