Путин охладел к Сочи? В его перелетах заметили интересный момент

Глава РФ перестал любить этот город

Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи для выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он посетил этот город второй раз за год, провел там только день, а спал, вероятно, в самолете.

Об этом пишет "Агентство. Новости". Отмечается, что раньше Путин жил в Сочи неделями, но перестал посещать город после того, как туда стали долетать украинские беспилотники.

"Из трех известных самолетов, которыми пользуется Путин, в воздух накануне заседания Валдайского клуба поднимался только один — RA-96021, свидетельствуют данные Flightradar24. Этот самолет был одним из двух президентских бортов, которые во время мятежа Евгения Пригожина в 2023 году вылетели из Москвы и перестали передавать данные о местоположении в районе города Валдай, где расположена одна из резиденций Путина", — сказано в сообщении.

Борт RA-96021 вылетел из Москвы 7 ноября в 01:54 и приземлился в 03:50. Обратно самолет вылетел 8 ноября в 02:52, а приземлился в Остафьево в 05:12. В течение обоих полетов большую часть пути самолет не передавал данные о местоположении, следует из данных Flightradar24.

Почти в то же время в воздух поднимался борт RA-96025, оборудованный пунктом управления армией и который может использоваться как резервный. Он также не передавал данных о местоположении большую часть пути.

Еще одним подтверждением того, что Путин летал в Сочи на одном из этих самолетов, является его график. Последний пресс-релиз на сайте Кремля в 6 ноября появился в 14:40. Путин в этот момент был в Кремле.

В четверг, 7 ноября, никаких других публичных мероприятий, кроме участия в Валдайском клубе, у главы Кремля не было. Заседание клуба проходило в гостиничном комплексе "Поляна 1389" в Красной поляне и закончилось в 23:50. Оттуда до аэропорта в Адлере около часа езды.

"Получается, что обе ночи – перед заседанием клуба и после него – президент провел в самолете. Выбор места ночевки не случаен. Расположенную рядом с Сочи президентскую резиденцию "Бочаров ручей" снесли еще в марте", — сказано в публикации.

В первый раз в 2024 году Путин был в Сочи 6 марта. Тогда он провел встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. До этого года глава России проводил в Сочи часть весны и осени. Источник, знакомый с вопросом сообщал, что охлаждение Путина к Сочи связано с боязнью за свою жизнь после атак беспилотников по объектам в городе.

Как сообщал "Телеграф", Путин хочет переместить из Мавзолея в Москве тело Владимира Ленина. Так он якобы хочет продемонстрировать свою силу.