Іран намагався влаштували замах на Трампа: Мін'юст США висунув офіційні звинувачення

Вдалося затримати двох членів мережі, яку організував підозрюваний

Міністерство юстиції США офіційно висунуло заочні звинувачення 51-річному агенту Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Фархаду Шакері. Як заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд, Шакері керував агентурною мережею Ірану в Сполучених Штатах, одним із завдань якою була підготовка вбивства новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це сказано у повідомленні Мін'юсту США. За даними американського слідства, 7 жовтня Шакері отримав від свого куратора з КВІР завдання протягом тижня організувати ліквідацію Трампа. У випадку провалу пропонувалося відкласти замах – Тегеран вважав, що Трамп програє вибори і тоді його буде легше знищити.

Про самого Шакері відомого не так багато – він іранець, але з дитинства жив у США. У 2008 році Шакері вислали з країни після відбування 14-річного терміну за звинуваченням у грабежі. Зараз підозрюваний, скоріше за все, перебуває в Ірані.

"Міністерство юстиції висунуло обвинувачення представнику іранського режиму, якому було доручено керувати мережею спільників, щоб реалізувати план Ірану з убивства своїх цілей, включно з обраним президентом Дональдом Трампом", – сказав Гарланд.

Зі свого боку, директор Федерального бюро розслідування Крістофер Рей повідомив, що плани іранської мережі було зірвано завдяки роботі ФБР. Вдалося затримати двох членів мережі, яку організував Шакері – Карлайла Рівера і Джоната Лоадхольта. Вони планували ліквідувати іншого американця іранського походження за завданням КВІР, яке отримали через свого керівника.

Раніше "Телеграф" писав, що у США отримали інформацію про те, що Іран готував замах на Дональда Трампа. У Тегерані цю інформацію поспішили спростувати.

Як повідомлялося раніше, перший замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіна. На початку серпня також стало відомо про затримання громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта, який готував замах на американських політиків та посадових осіб на території США.