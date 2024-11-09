Трамп формирует команду: СМИ узнали, кто может получить должности в новой администрации

Некоторые кандидаты на должности в администрации Трампа уже известны

У Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США, уже начали проверять потенциальных кандидатов на ключевые должности в новой администрации. Акцент в этом процессе переходная команда нового президента будет делать в первую очередь на преданности Трампу и его видению политики США.

Об этом пишет издание The Hill. Отмечается, что уже подобран список кандидатур, которые, скорее всего, будут выдвинуты на должности в кабинете министров, либо назначены в аппарат президента в Белом доме.

Издание приводит список кандидатур, которые могут занять город в новом американском правительстве:

Миллиардер Илон Маск . Меньшее, что он может получить – должность неформального советника президента США, но не исключается, что его устроят в правительство официально. "На хвосте" за собой Маск притянул нескольких сотрудников SpaceX, которых порекомендовал Трампу.

. Меньшее, что он может получить – должность неформального советника президента США, но не исключается, что его устроят в правительство официально. "На хвосте" за собой Маск притянул нескольких сотрудников SpaceX, которых порекомендовал Трампу. Марко Рубио . Может стать государственным секретарем США. С 2014 года призвал обложить Россию максимально жесткими санкциями, но недавно заговорил о "прекращении войны" в Украине. Ранее в Сенате США являлся одним из главных членов сенатского комитета по разведке.

. Может стать государственным секретарем США. С 2014 года призвал обложить Россию максимально жесткими санкциями, но недавно заговорил о "прекращении войны" в Украине. Ранее в Сенате США являлся одним из главных членов сенатского комитета по разведке. Стивен Миллер . Станет в команде Трампа старшим советником и будет отвечать за иммиграционные вопросы.

. Станет в команде Трампа старшим советником и будет отвечать за иммиграционные вопросы. Роберт Кеннеди-младший. Может быть назначен на должность, связанную с медициной и здравоохранением.

Отметим, что конгрессмен Томас Коттон, которого планировали сделать новым главой Пентагона, отказался от назначения. Он планирует оставаться в Конгрессе и там работать. Также Трамп уже сделал первое назначение – он назначил Сьюзен Уайлс главой аппарата Белого дома – впервые в истории Соединенных Штатов этот пост занимает женщина.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. Во вторник, 5 ноября, состоялось общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.

По информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно, кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особый интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, снявший в июле 2024 года свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем будет заниматься Трамп в первые дни своего президентства. Предполагается, что по возвращении в Белый дом его решения будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти. Он будет действовать быстро и решительно.