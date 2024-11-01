Небензя забыл, что он находится среди дипломатов свободных государств (не считая Китай)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, известный своей постоянной ложью и распространением дезинформации об Украине, сделал ряд заявлений на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, Россия якобы не допустит повторения Минских договоренностей.

Об этом он заявил, когда выступал перед представителями цивилизованных стран (не считая Китай) в Совбезе ООН. Небензя забыл, что он находится среди дипломатов свободных государств (не считая Китай), поэтому начал публично угрожать, ставить условия и, по российской дипломатической традиции, врать.

"Никакой заморозки фронта для того, чтобы "режим Зеленского" мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", — заявил он.

Кроме этого, Небензя повторил традиционную мантру, которую Кремль использует для самоуспокоения – мол, "все цели СВО будут выполнены". Также россиянин упомянул о "денацификации и демилитаризации", понятиях, которые даже в Кремле стараются уже не упоминать.

Любопытно, что слово "демилитаризация" Небензя смог произнести только с третьей попытки – очевидно, остатки его интеллекта дают критические сбои. Поскольку только такой "высокоинтеллектуальный" человек, как Небензя, мог помечтать о "мире и добрососедстве с Россией", что, якобы, представляет долгосрочные интересы украинского народа.

Напомним, что во время заседания Совбеза ООН Небензя и его союзник, китайский постпред, наперегонки кукарекали об "украинском кризисе", "войне руками украинцев", "вине США", "провале Запада" и озвучивали всю остальную общность стандартных пропагандистских нарративов.

Между тем, постпред Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 30 октября предположил, что северокорейские военные начнут непосредственно воевать против Вооруженных сил Украины уже в ноябре.