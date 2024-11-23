Разведка США рассекретила интересные данные об убийствах соперников Путина

Такие убийства с высокой вероятностью будут продолжаться и дальше, считают американские разведчики

Американская разведка рассекретила часть отчета, в котором говорится о целенаправленных убийствах политических оппонентов президента России Владимира Путина. Ряд убийств Путин санкционировал лично.

"Сначала в Москве застрелили российского политика и ярого критика Кремля Бориса Немцова. Затем в Вашингтоне скончался бывший путинский медиакороль Михаил Лесин. Позже полиция заявила, что он умер от ударов тупым предметом после того, как неоднократно падал в гостиничном номере", — пишет Bloomberg.

В отчете разведки, частично рассекреченном по запросу журналиста этого издания, упоминаются и другие смерти врагов Путина. В документе отмечается, что Кремль систематически использует спецслужбы для устранения тех, кто считает угрозой своему режиму.

В отчете названы несколько резонансных случаев:

В 2004 году в Катаре был убит экс-глава Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев. Исполнителей убийства, сотрудников российского ГРУ Анатолия Билашкова и Василия Богачева, суд Катара приговорил к пожизненному заключению, однако вскоре их экстрадировали в Россию. Предполагалось, что остаток срока они проведут в российской тюрьме, однако уже в 2005 году Федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что не располагает информацией о местонахождении Белашкова и Богачева.

В 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко отравили радиоактивным полонием. Следователи Британии установили, что непосредственным исполнителем ликвидации Литвиненко был офицер Главного управления охраны РФ Андрей Луговой, впоследствии ставший депутатом Госдумы.

В 2012 году в Британии скончался российский бизнесмен Александр Перепеличный, считавшийся одним из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками. Смерть наступила незадолго до того, как Перепеличный должен был дать свидетельство об этом в суде. В отчете американской разведки США отмечено, что его отравили.

В 2015 году луганский боевик Александр Беднов погиб при обстреле вооруженными людьми бронированного автобуса, в котором он ехал. Как предполагают в американской разведке, он и несколько лидеров донецких и луганских сепаратистов были убиты по приказу Кремля для укрепления контроля России в регионе.

"Такие убийства с высокой вероятностью будут продолжаться и дальше", — подчеркнули в американской разведке.

Как сообщал "Телеграф", американская разведка сообщила, что Россия планирует диверсии на американских и европейских оборонных компаниях. Спецслужбы российского режима пытаются вербовать сотрудников оборонной промышленности Соединенных Штатов.