Директор экспертно-аналитического центра "Диалог" специально для сайта "Телеграф" объяснил, почему громкие угрозы Кремля остаются блефом, и в чем кроется реальная угроза

Опасно атаковать военные объекты США и Великобритании в ответ за удары по российской территории ракетами made in USA&UK, Путин подпитал наиболее махровые деструктивные антизападные инстинкты глубинного русского народа. Реальные последствия его грозных по форме заявлений для Запада и Украины будут гораздо скромнее. Однако они все-таки будут. И к ним нужно быть готовыми.

Путин заигрался в прыг-скок из-за "красных линий"

Очередные грозные заявления Путина 21 ноября о том, что на этот раз он полностью все плотины порвет и разрывает пополам всех шатунов (как герой Леся Подервянского) не были восприняты в мире серьезно. Главный виновник того, что так произошло, давно известен. Это персонаж российской политики по фамилии Путин, по имени Владимир. Именно он своими постоянными угрозами неизбежных последствий для Запада в случае пересечения тем очередных "красных линий", которые в реальности руководитель "страны-бензоколонки" не имеет возможности воплотить и не олицетворяет, сформулировал к этим угрозам соответствующее отношение. Как к безответственному блефу.

Что и констатировали военные аналитики Института изучения войны. Которые справедливо отметили, что очередные грозные заявления российского вождя демонстрируют непоследовательность в определении "красных линий", что ставит под сомнение его готовность к эскалации.

Другими словами, Путин в своем заявлении от 21 ноября демонстрирует, что риторика Москвы об эскалации в большинстве своем остается лишь словами.

Тем более что украинские войска давно наносят удары по оккупированным территориям, которые Кремль незаконно провозглашает частью России. В том числе и по Крыму, который Украина регулярно атакует американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, начиная с апреля 2023 года.

Аналитики ISW отмечают, что риторика Кремля о "красных линиях" постоянно меняется, что подрывает ее эффективность. Российские власти неоднократно угрожали ответными мерами в поддержку западными странами Украины, но ни разу не реализовали обещанного: "Раньше Путин угрожал возмездием за предоставление Украине реактивной артиллерии, танков, боевых самолетов и возможности наносить удары по России, но каждый раз менял ориентиры, вызов его блефу".

Поэтому ни удар вроде бы баллистической ракетой "Орешник" по Днепру, ни заявление Путина от 21 ноября не свидетельствуют о значительных изменениях в российском военном потенциале или вероятности применения ядерного оружия, резюмирует ISW.

Что имеем в реальности

В то же время, некоторые тактические изменения в действиях России против Украины и Запада после начала ударов западными ракетами по российским приграничным областям будут.

В частности, уже традиционно после болезненных ударов по российскому военному престижу. Путин как акт мести санкционирует скорые удары по важным украинским оборонным предприятиям. Так, после впечатления ракетой "Нептун" российского флагмана "Москва" в апреле 2022 года тут же был нанесен удар по предприятию неподалеку от Киева, где эти ракеты производили. В этот раз после первых ракетных залпов западными ракетами по приграничным российским регионам Путин приказал ударить по нашему ведущему ракетостроительному предприятию "Южмаш" в Днепре.

Кроме того, высокой остается угроза массированных ударов по Киеву. В результате чего американское и некоторые другие посольства временно прекращали работу, а намеченные на третью декаду ноября пленарные заседания Верховной Рады в правительственном квартале отменили.

Что касается усиления угроз против стран Запада, то здесь следует ожидать попыток усилить шпионаж, диверсии, акты саботажа против оборонных компаний. То есть все то, что РФ уже и так давно делает в рамках "гибридной войны". Так сказать, ее "фирменный стиль". Правда, сейчас возможна активизация подобных усилий РФ уже не только в Европе, как это было преимущественно до последнего времени, но и в Соединенных Штатах. Именно поэтому два дня назад американские разведывательные службы и органы национальной безопасности предостерегли оборонные компании США о попытках российских субъектов саботировать их деятельность в стране и за рубежом.

Согласно сообщению Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Министерства обороны, российские спецслужбы могут пытаться вербовать "инсайдеров" оборонной промышленности США.

Сотрудников предприятий предостерегают от контактов с посторонними лицами, которые пытаются завязать отношения на территории предприятий или появляются в запрещенных местах: "Американские компании, особенно поддерживающие организации, вовлеченные в конфликт в Украине или другие текущие геополитические конфликты, как передовая практика, должны повысить бдительность и усилить меры безопасности".

Ведомства подчеркивают, что российские спецслужбы все чаще прибегают к агрессивным методам, в частности:

привлекая преступников для организации поджогов;

кибератак;

других диверсий в Европе.

В последнюю диверсию России до сих пор были направлены преимущественно на европейские цели, включая сорванный сговор с целью убийства генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в июле.

Теперь американские спецслужбы готовятся к тому, что все чаще в центре внимания россиян будут оказываться США. В частности, представители европейских и американских спецслужб считают, что именно Москва стояла за попытками недавнего поджога грузовых самолетов, направлявшихся в Северную Америку.